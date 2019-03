Groenewegen vant i Belgia, Halvorsen på sjette

NTB Sport

Det tradisjonsrike rittet var opprinnelig et etapperitt over tre dager, som senere ble redusert til to. Nå er det et vanlig endagsritt, men det har beholdt sitt gamle navn. Rittet har også nyvunnet verdenstourstatus.

Seks mann gikk tidlig i brudd og holdt unna for forfølgerne i 180 av rittets 200 kilometer, men avgjørelsen falt i massespurt i De Panne. Groenewegen var klart best, og den nederlandske Jumbo-Visma-rytteren krysset mål med hendene over hodet.

Fernando Gaviria fra Colombia ble nummer to og Elia Viviani fra Italia nummer tre.

Viviani startet spurten først etter opptrekk fra danske Michael Mørkøv, men Groenewegen var ustoppelig da han tro til for fullt på de siste 100 meterne. Han tok sin femte seier for sesongen og skaffet seg et visst favorittstempel før søndagens Gent-Wevelgem.

– Dette rittet er nok litt lettere enn Gent-Wevelgem. Jeg tror jeg vil ha bedre sjanser der i årene som kommer, men vi har et sterkt lag, og jeg skal gjøre mitt beste i helgen, sa Groenewegen.

På veien mot onsdagens seier hadde han hjelp fra blant andre Amund Grøndahl Jansen, som passerte mål på 31.-plass.

Sky-rytter Halvorsen var med i spurten og krysset mål som nummer seks. Sondre Holst Enger og Rasmus Tiller endte langt bak, mens Vegard Stake Laengen brøt.

En rekke ryttere var involvert i en massevelt 11 kilometer før mål, etter at Engers lagkamerat Rudy Barbier sneiet autovernet og gikk i bakken. Han trakk med seg mange andre i velten.

