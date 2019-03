Breakdance nærmere OL-status i Paris

NTB Sport

De fire idrettene har tidligere kommet gjennom nåløyet hos den lokale arrangøren. Onsdag anbefalte IOC-styret at de legges til programmet i 2024, et vedtak som må stadfestes av IOC i plenum i juni.

En endelig avgjørelse fattes deretter av styret i desember 2020 etter at de fire idrettene er blitt fulgt opp med tanke på hvordan de internasjonale særforbundene ledes, konkurransenes integritet og standarden på dømmingen.

– Disse mer ungdommelige og urbane idrettene gir oss nye muligheter til å treffe en ny generasjon, sa IOC-president Thomas Bach.

Breakdance vil bli ny på OL-programmet i 2024, men de tre andre er allerede bekreftet på programmet for Tokyo-lekene neste år.

Vektløfting fikk en opptur da IOC-styret foreløpig bekreftet idrettens plass på OL-programmet i 2024. Sporten er hjemsøkt av dopingsaker, og IOC har truet med å fjerne vektløfting fra OL.

– På grunnlaget av det gode arbeidet som er gjort bekreftes vektløftingens plass i Paris-OL, men dette avhenger av at sporten inngår en avtale med Det internasjonale testbyrået (ITA) og bekrefter sin framgang på andre områder i antidopingkampen, melder IOC.

Boksing, som står i fare for å miste plassen på OL-programmet allerede i Tokyo-lekene etter alvorlige anklager om korrupsjon og kampfiksing, informerte IOC-styret om at man er i ferd med å rydde opp. AIBA hevdet at amatørboksingen vil falle sammen om man mister OL-status.

Boksingens OL-status avhenger av utfallet av en IOC-gransking av AIBA. Den omstridte presidenten Gafur Rakhimov trakk seg forrige uke, men det er bare ett av mange krav IOC har stilt.

Onsdag var annen dag av et tre dager langt IOC-styremøte i Lausanne.

