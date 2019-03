Bayern München sikret seg Lucas for 80 millioner euro

NTB Sport

Overgangssummen tilsvarer 775 millioner kroner. 23-åringen signerer en femårskontrakt som gjelder fra 1. juli.

– Jeg er veldig glad for at vi i Lucas Hernández har sikret oss en verdensmester og en av verdens beste forsvarsspillere, sa den tyske storklubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic, som understreket at Lucas kan brukes også i midtforsvaret.

Overgangen fullføres selv om det under legesjekken ble påvist en båndskade i spillerens høyre kne. Klubbene ble enige om at han opereres umiddelbart, og han har dermed spilt sin siste kamp for Atlético Madrid.

Bayerns klubblege Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt sa at Lucas vil bli klar til starten av neste sesong.

