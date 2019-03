Strand Larsen sendte G19-landslaget til EM-sluttspillet

NTB Sport

Seieren kom etter to flotte scoringer fra Jørgen Strand Larsen og et solid norsk forsvarsspill. Dessuten sto målvakt Kristoffer Klaesson en veldig god kamp, og han holdt Norge inne i kampen gjennom hele 1.-omgangen.

Da hjalp det lite at Tyskland slo Ungarn med 3-0 i sin kamp tirsdag. Norge endte med 7 poeng mot tyskernes 6.

Kroatia hadde noen gedigne sjanser på hjemmebane de første 30 minuttene, men Klaesson reddet mesterlig ved fire-fem anledninger.

Kontringer

De norske spillerne var derimot farlige på sine sporadiske kontringsraid. Tre minutter før pause gjorde Strand Larsen 1-0. Det var helt imot spillets gang. Han ble frispilt av Tobias Christensen, som i trekket før hadde kombinert flott med Joshua Kitolano.

Det meste skulle gå Norges vei. Fem minutter etter pause satte Mario Vuskovic ballen i eget nett til norsk 2-0-ledelse.

Strand Larsen, som til daglig spiller for Sarpsborg 08, økte til 3-0 etter en drøy times spill. Han headet en pasning fra Christensen elegant i mål.

Snaue kvarteret før slutt reduserte Bosko Sutalo til 1-3. Backen Edvard Tagseth måtte ty til ulovligheter da han stoppet innbytteren Jurica Prsir inne i feltet noen minutter før slutt, og Ante Palaversa gjorde 3-2 på den påfølgende straffen.

Stolte

Gunnar Halles mannskap åpnet med 0-0 mot Ungarn, men slo de tyske favorittene 1-0 lørdag. EM-sluttspillet går i Armenia 14.- til 27. juli.

– Dette er helt fantastisk! Vi er kjempestolte av spillerne og landslagstrener Gunnar Halle og hans team, som har jobbet knallhardt og levert svært bra. Vi var veldig stolte etter seieren over Tyskland, og det er utrolig gøy at de klarer å følge opp det med seier over Kroatia i dag, sier elitedirektør Lise Klaveness til Norges Fotballforbunds nettsider.

– Vi måler oss mot nasjoner som vi vanligvis sliter med å nå opp til, og nå gleder vi oss stort til sommerens mesterskap i Armenia, sier hun videre.

