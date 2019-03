Storhamar tilbake i tet uten kapteinen

NTB Sport

Hedmarkingenes storstjerne måtte av isen tidlig i 2. periode i søndagens 2-3-tap i Stavanger. Storhamar har ikke presisert skaden, men TV-bildene kunne tyde på at det var kneet som fikk seg en smell.

To dager senere slo fjorårets dobbeltmester tilbake og rykket opp i 2-1 sammenlagt i NM-semifinalen. I overtall ga Christian Larrivée vertene ledelsen etter snaut åtte minutter, mens Mikael Zettergren doblet den fem minutter senere.

Stavanger Oilers har vært direkte tamme i skuddstatistikken i sine to første semifinalekamper. Tirsdag fikk rogalendingene opp dampen, og hadde flest avslutninger på mål både i 2. og 3. periode. Men de klarte aldri å overliste en strålende Oskar Östlund i Storhamar-buret.

Heller ikke da Oilers fikk straffe, skulle bli nettkjenning for gjestene. Mario Lucia bommet etter et svakt forsøk. Han prøvde seg på et par finter før han plasserte straffeslaget i leggskinnet til Östlund.

I stedet for en redusering og full spenning økte Zettergren til 3-0 på tampen av midtperioden. Han scoret sitt annet mål for kvelden etter en overgang.

Det var ikke bare hjemmelaget som måtte klare seg uten en stjernespiller tirsdag. Jacob Lagacé fikk mandag en to kampers utestengelse for taklingen han hadde mot Larrivée dagen før. Dermed var han ikke å se på isen i Hamar, og han går også glipp av torsdagens oppgjør i Stavanger.

