Spania cruiset til seier uten sjefen på sidelinjen

NTB Sport

Det var ren enveiskjøring på Maltas nasjonalarena i Ta'Qali. Spania pepret hjemmelaget med avslutninger, men fikk kun to scoringer ut av det.

Morata ordnet 1-0 med et lavt skudd etter en halvtime. Atlético Madrid-spissen ble servert en strålende pasning fra Mario Hermoso i forkant av målet.

Samme mann doblet ledelsen med under 20 minutter igjen. Denne gangen fikk han nettsus med bruk av hodet da han nikket inn en lang ball fra Jesus Navas.

Spania gjorde jobben uten landslagssjef Luis Enrique på sidelinjen. Han var ikke til stede på grunn av «personlige årsaker». Måten kaptein Sergio Ramos uttrykte seg på i en Twitter-melding, tyder på at det er noe alvorlig.

«Trener, vi er lei oss over nyhetene. Vi håper alt ordner seg på best mulig måte. Du skal vite at dette laget går med deg i døden, og vi kommer til å vinne denne kampen for deg», skrev Ramos tidligere tirsdag.

Malta hadde ingenting offensivt å by på, og det var ikke så rart. Spanjolene holdt på ballen i 80 prosent av tiden.

Lørdag måtte Spania jobbe litt mer for 2-1-seieren over Norge i Valencia. Også da styrte de banespillet overlegent, men manglende effektivitet holdt på å koste dem dyrt. En panenka-straffe fra Ramos avgjorde det som var lagenes åpningskamp i EM-kvalifiseringen.

Romania slo Færøyene 4-1 tirsdag. De står i likhet med Malta med tre poeng etter to kvalkamper, mens Spania topper med full pott. Sverige er toer med fire etter en vill 3-3-kamp mot Norge på Ullevaal stadion.

Norge ligger nest sist med ett poeng, mens Færøyene står tomhendt igjen så langt.

(©NTB)