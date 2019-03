McGregor etterforskes for overgrep

NTB Sport

Nyheten kom samme dag som McGregor kunngjorde at han legger opp med umiddelbar virkning.

Ifølge kvinnen skjedde overgrepet i desember. New York Times viser til at de har fått vite om dette fra fire personer som kjenner til den pågående etterforskningen. McGregor er ikke blitt siktet i saken.

Tirsdag morgen ble det kjent at iren har gjort sitt som MMA-utøver.

«Hallo folkens, en rask beskjed her: Jeg har bestemt meg for å forlate idretten som formelt går under navnet «mixed martial art». Jeg ønsker alle mine gamle konkurrenter lykke til videre med nye konkurranser», skrev McGregor på Twitter.

Overraskende

Kunngjøringen kom svært overraskende etter at han ifølge MMAJunkie skal ha sagt at han var klar for å gå ny kamp i juli.

UFC-sjef Dana White antyder at McGregors whiskysatsing er en av årsakene til at han legger opp.

«Han har pengene til å legge opp, og han gjør det virkelig bra med whiskyen sin. Det gir virkelig all mening. Hvis jeg var han, ville jeg også lagt opp. Han legger opp som fighter, men ikke fra å jobbe. Whiskyen vil gjøre ham travel, og jeg er sikker på at han også har andre ting å gjøre. Han har vært så morsom å se på, og klart utrolige ting i denne sporten. Jeg er så glad for ham, og jeg er gleder meg til å se han være like suksessrik på utsiden av oktogonen som på innsiden», skriver White i en SMS til ESPN.

Urokråke

McGregor har havnet i en god del bråk i løpet av karrieren. I 2018 ble han etterforsket i New York etter han skal ha angrepet en buss med andre UFC-utøvere (Ultimate Fighting Championship).

11. mars i år ble 30-åringen pågrepet av politiet i Miami etter å ha stjålet en mobiltelefon fra en tilhenger som prøvde å ta bilde av ham. Deretter skal han ha tråkket på telefonen.

Dette er andre gangen på tre år at McGregor annonserer at han legger opp. Sist gang han gjordet samme var på Twitter i april 2016. Den gangen ombestemte han seg ganske raskt.

Iren McGregor har ikke gått kamp siden han tapte for Khabib Nurmagomedov i oktober 2018. I etterkant av den kampen ble han suspendert i seks måneder. Suspensjonen blir opphevet i april, og han kunne han gått i buret på nytt da.

