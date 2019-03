King- og Maars-suksess delvis ruinert av Sveriges sterke spurt

NTB Sport

Sverige hentet inn Norge 2-0-ledelse og utlignet etter vel 86 minutter tirsdag. Det var ikke ufortjent. Så kom 3-2 til Sverige på overtid før Ola Kamara fikset 3-3.

– Vi gir bort kampen og slipper Sverige altfor lett inn på 2-0. Heldigvis klarer vi å utligne, men vi gir bort to poeng, sa King til NTB i pressesonen.

Alt gikk Norges vei i angrepet som ga 1-0. Først vant Omar Elabdellaoui en 50-50-duell ute på kanten. Hans innlegg ble stusset videre av Filip Helander. Tøtsjen var akkurat nok til at ballen havnet hos Joshua King.

Pasningen fra ham gikk så forbi en sprellende svensk keeper (Robin Olsen) og rett i beina til Johnsen. Han avsluttet med utsiden av høyrebeinet og sendte ballen mellom beina på Helander og inn.

Johnsen var i soleklar offsideposisjon, og målet skulle vært annullert. Den italienske dommertrioen er vant til VAR-dømming i Serie A. Det kan ha hjulpet Norge til 1-0 da linjemann Alberto Tegoni holdt flagget nede.

Samarbeid

Johnsen og King var mennene bak 2-0 også. De to løp opp Albin Ekdal i fellesskap og stjal ballen. Noen sekunder senere headet King den inn via Olsen. Markus Henriksen sto for innlegget.

Det var Kings andre mål på fire dager. Han scoret i 1-2-tapet for Spania lørdag. Johnsen ble revet ned og skaffet straffen King utnyttet til 1-1.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har hatt maks klaff med Johnsen den siste tiden.

Norge fortsetter kvalifiseringen mot Romania (h) og Færøyene (b) i juni. Ett poeng på to kamper gjør at de norske gutta har havnet på etterskudd.

(©NTB)