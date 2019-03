Jakob Ingebrigtsen stiller i terreng-VM

NTB Sport

I helgen ble det kjent at Sandens-løperen var påmeldt til mesterskapet, men det har hersket tvil om at faktisk kom til å stille.

– Jeg har vurdert litt fram og tilbake, men formen er god og jeg har lyst til å løpe, sier 18-åringen i en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund.

– Jeg hadde ikke stilt til start i VM om jeg ikke mente at jeg kan være med å kjempe om VM-tittelen. Det er ei tøff VM-løype, men jeg er klar, sier han videre.

Værmeldingene avgjorde

Ingebrigtsen avventet med å melde seg klar for å være sikker på at det ikke blir grisevær under mesterskapet i Danmark.

– Vi har ligget litt på været, bokstavelig talt. For Jakob var det uaktuelt å løpe et gjørmeløp, men alt tyder nå på at forholdene blir fine, og treningen den siste tiden har gått bra. Det blir spennende å få testet seg mot de beste løperne i verden, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen i samme pressemelding.

I Aarhus venter en løype på åtte kilometer. Der skal Jakob Ingebrigtsen kjempe om å ta den første europeiske medaljen i juniorklassen siden 1984. Afrikanske løpere har siden så å si gjort rent bord. Unntaket var da amerikanske Dathan Ritzenhein tok bronse i 2001.

Høydetrening

Jakob Ingebrigtsen tok EM-gull på både 1500 meter og 5000 meter under europamesterskapet i Berlin i august. Han tok nok et gull da han vant 3000 meter i innendørs-EM i Glasgow i mars.

I fjor tok han i tillegget gullet i juniorklassen under EM i terrengløp.

Om to uker drar Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen på treningsleir i høyden i Flagstaff, Arizona i USA. Oppholdet inkluderer sesongdebut utendørs på bane i Palo Alto.

