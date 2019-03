Glenn Solberg ny landslagstrener for Sverige

NTB Sport

Solberg erstatter Andresson etter EM-sluttspillet i januar 2020. Det ble slik NRK erfarte allerede mandag. Han starter i jobben i september, men på heltid blir det først fra januar 2020.

I en pressemelding sier Solberg at målet er å tilhøre verdenstoppen til en hver tid.

– Det er en god følelse. Jeg er stolt over å få lede et fantastisk landslag. Jeg ble veldig stolt og glad bare for å være en kandidat til jobben for et landslag som har gode tradisjoner og en fin historie. Jeg er ekstremt motivert, sier 47-åringen.

Han har skrevet under på en kontrakt til og med OL 2024 og får med seg nåværende assistenttrener Martin Boquist i teamet.

– Jeg ser virkelig fram til å jobbe sammen med Martin. Han var veldig klok som spiller, og våre verdier er samstemte. Jeg er overbevist om at vi kommer å få et fint samarbeid. Vi kommer til å bygge videre på det som er, og forhåpentlig kan jeg bringe inn noen nye saker, heter det i pressemeldingen.

For få uker siden ledet han St. Hallvard til opprykk i eliteserien. Laget ble seriemester med tre kamper igjen å spille. Solberg er også tilknyttet det tyske Bundesliga-laget Flensburg-Handewitt.

Som spiller representerte han Drammen, Nordhorn, Barcelona og Flensburg-Handewitt. Han fikk også 122 landskamper for Norge.

Glenn Solberg har også vært assisterende landslagstrener for Norge under Christian Berge fram til 2016, og han var også trener for rekruttlandslaget.

