Dallas Stars: Zuccarello er ikke klar ennå

Zuccarello trente sammen med Tyler Pitlick, som også er på vei tilbake. Sistnevnte har blitt operert i håndleddet, mens Zuccarello har fått operert inn en plate i armen etter bruddet han pådro seg i debutkampen for Dallas Stars.

Trener Montgomery lot ingen av dem slippe til i kampen mandag mot Jets, og sier til Stars' nettside Pitlick er nærmere å friskmeldes enn Zuccarello er. Når det blir, er fremdeles i det blå for begge to.

– Det er for tidlig å si, sier Montgomery og lister opp kriteriene for å komme tilbake på laget.

– Så snart han er i stand til å vinne dueller konsekvent på trening, skøyter slik han pleier og spiller med tempo, kommer han tilbake i oppstillingen, sier treneren.

I en video lagt ut på Stars' nettside mandag vises glimt fra februar og mars for laget. Der vies lagets nye spillere tid, og Zuccarello roses blant annet for at hans spillestil vil fylle et tomrom i laget.

– Han spiller tøft, han spiller med lidenskap, det burde passe bra med hvordan Dallas Stars spiller, kommenteres det.

Deretter vises glimt fra debutkampen hans, inkludert den første scoringen og målgivende han hadde for Dallas-laget i 4-3-seieren over Chicago Blackhawks.

Etterpå krones han med cowboyhatt i garderoben.

