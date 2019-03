Tysk skiskytterdronning overveier å legge opp

NTB Sport

Etter søndagens verdenscupfinale sa Dahlmeier at hun først i løpet av våren til ta en beslutning på hvordan framtiden ser ut.

– Jeg skal ta stilling til hva som er viktig for meg, hvordan jeg føler meg og hva kroppen sier, sa 25-åringen.

Også for ett år siden trengte Dahlmeier betenkningstid før hun bekreftet at karrieren fortsetter.

Denne sesongen har hun slitt med helseproblemer, men tok likevel to bronsemedaljer under VM i Östersund.

Tiden som kommer skal den fjellglade idrettsstjernen blant annet bruke til å bestige Irans høyeste fjell Mount Damawand. Toppen ligger på 5604 meter over havet.

Dahlmeier har tatt to OL-gull og sju VM-titler i karrieren. Under VM i østerrikske Hochfilzen i 2017 tok hun fem gull og et sølv.

(©NTB)