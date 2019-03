Tromsø-spiss forlenget kontrakten

NTB Sport

TIL-spissen har dermed forlenget sin gamle kontrakt med to år, skriver itromso.no.

23-åringen har lenge vært et av Norges største spisstalenter, men har slitt med skader de siste sesongene. Han er nå på vei tilbake etter en lyskeoperasjon.

– Selvfølgelig er det en betryggelse ettersom de har lyst å satse på meg og har troen på meg. Jeg har ikke lyst å legge opp nå, sier Espejord.

– Runar har et stort potensial og enda mer inne enn han har vist. Det gir en god trygghet at han kan utvikle det hos oss over tid. han er kanskje den spilleren med mest potensial og er en av våre mest verdifulle spillere, sier Tromsøs sportssjef, Svein-Morten Johansen.

