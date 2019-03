NTB Sport

Det er avisen Bild ifølge Expressen som melder at Forsberg er nær kampklar. Opplysningene krydrer spekulasjonene rundt Sveriges lag ytterligere.

Svenskene møter Norge på Ullevaal tirsdag i EM-kvalifisering.

– Problemet er at vi i mediene lurer like mye på hva som pågår, sier en av Sveriges mest rutinerte sportskommentatorer, Johan Esk i Dagens Nyheter, til NTB.

– Det virker ikke som noen klarer nøste opp i dette og finne ut hva som egentlig pågår. Det kan være at Lindelöf (Victor) ikke er med «bare» fordi hans kone venter barn. Det kan være Robin Olsen ikke uttaler seg fordi han er i ferd med å bli solgt fra Roma. Og det kan være at Forsberg ikke vil snakke med mediene fordi han er skuffet over å ha fått ny kjenning av skade. Men problemet er at ingen vet, sier Esk.

– Nei

Aftonbladet hevdet at Forsberg reiste til Tyskland i sinne etter å ha blitt byttet ut i lørdagens kamp mot Romania. Dette ble tilbakevist av landslagssjef Janne Andersson som peker på en kjenning i lysken.

– Det er tydelig at noen i pressen ønsker å «røre om litt», sa han.

Før kampene denne uken meldte Lindelöf forfall. Ifølge to nettsteder skal det være grunnet at hans kompis John Guidetti ble vraket i troppen.

Også dette ble avfeid som tull av landslagsledelsen.

– Det er selvfølgelig kjedelig at Victor har meldt avbud, men jeg har full forståelse og respekt for hans avgjørelse, sa Sveriges landslagssjef Andersson til forbundets nettsider.

Sur

Forsberg ble tatt av banen etter 68 minutter i Sveriges 2-1-seier over Romania lørdag. Etter oppgjøret skrev Aftonbladet at midtbanestjernen forlot troppen på grunn av misnøye.

Flere ganger har også svenske spillere, blant annet keeper Robin Olsen, nektet å uttale seg til mediene i forbindelse denne landslagsperioden.

Norge tapte 1-2 for Spania lørdag og trenger poeng mot svenskene tirsdag.

