Skadeforfulgte Tviberg knep NM-gullet

NTB Sport

Rennet hadde start så tidlig som 08.30 for å gi utøverne best mulige forhold, og Tviberg henviste forhåndsfavoritten Kajsa Vickhoff Lie til sølvplass.

Fem hundredeler skilte de to beste i kampen om gullet.

– Det var akkurat nok i dag, smilte en glad Tviberg til NTB etter målgang.

Skademareritt

Geilo-løperen har vært usedvanlig mye plaget av skader. Før jul i 2017 pådro hun seg sin åttende alvorlige skade i forbindelse med et fall under utfortrening i Lake Louise. Korsbåndet og menisken kneet fikk den tøffeste smellen.

Først på nyåret i år var hun tilbake i konkurranse, og tidligere denne måneden gjorde hun comeback i verdenscupen.

Sølvvinner Vickhoff Lie gledet seg på Tvibergs vegne mandag, og kunne fint leve med sin sølvmedalje.

– Det er helt greit. Maria har hatt noen tøffe år, og det er gøy at hun gjør det bra her i NM, som hun har sagt har vært viktig for henne, sa Vickhoff Lie til NTB.

Tviberg vil ikke legge lista for høyt inn mot neste sesong.

– Vi tar en dag av gangen. Vi planlegger litt nå, så får vi se hva som er best for meg. Det er ingen grunn til å stikke under stol at jeg har spesielle behov med tanke på knærne mine, sa hun.

Bronse til Monsen

Sølvvinner Vickhoff Lie har fått et lite gjennombrudd i verdenscupsirkuset denne sesongen og ble nummer åtte i super-G under verdenscupfinalen i Andorra nylig.

Mandag var hun imidlertid slått av Geilo-kjører Tviberg.

Bronsemedaljen gikk til Marte Monsen, som sikret seg kongepokalen da hun vant storslalåmrennet i NM lørdag. Hun var mandag slått med hele 1,2 sekunder.

Norges beste fartskjører, Ragnhild Mowinckel, pådro seg en alvorlig kneskade nylig og må belage seg på et mange måneder langt skadeavbrekk.

(©NTB)