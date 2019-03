RBK-profil ut med skade i generalprøven

NTB Sport

32 år gamle Reginiussens skade var naturlig nok ikke gode nyheter for de regjerende seriemesterne.

– Jeg har hatt litt stram hamstring den siste uken, kjente det igjen nå og derfor tok vi ingen sjanser, sa Tore Reginiussen til Eurosport i pausen.

Reginiussens skade tvang RBK-trener Eirik Horneland til å gjøre flere rokeringer i laget. Marius Lundemo ble flyttet ned som midtstopper, mens innbytter Djordje Denic tok hans plass på midtbanen.

Alexander Søderlund var tilbake i RBKs startoppstilling mandag etter å ha slitt med en liten strekk den siste tiden. Med var imidlertid ikke Nicklas Bendtner.

Dansken kom sent i gang med sesongoppkjøringen som følge av at soningen av fengselsdommen han ble ilagt etter den mye omtalte taxituren i København i fjor. Måltyven har sonet sin straff med fotlenke.

– Nicklas og jeg har en felles forståelse av at han har for tynt grunnlag etter at vi kom hjem fra Marbella til å bidra i dag, sa Eirik Horneland til Adresseavisen i forbindelse med mandagens kamp.

Hvorvidt dansken er aktuell for RBK-troppen til serieåpningen borte mot Bodø/Glimt kommende søndag er ikke kjent.

Heller ikke Even Hovland eller Anders Konradsen var med for RBK mandag.

