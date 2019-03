Nordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige

NTB Sport

– Prestasjonen vår var ikke skuffende. Under litt andre omstendigheter kunne vi stått og snakket om at vi hadde vært det første laget siden 2013 som tok poeng borte mot Spania i en kvalifisering, men slik gikk det ikke, sa han til NTB etter kampen i Valencia.

– Jeg tar på meg skylden for Spanias vinnermål, og det er sånt som ikke skal skje, et tilbakespill som ble litt for løst. I etterkant er det lett å si at jeg burde spilt den ut over sidelinjen.

Han mener det ikke var mye som skilte fra at Norge hadde brutt Spanias rekke med hjemmeseirer i kvalifisering, som i stedet vokste til 13 stykker.

2-1 til Spania var bare den tredje ettmålsseieren i rekken, der total målforskjell er 43-4.

Støtte fra sjefen

Nordtveit var en av spillerne som fikk hard medfart på norske spillerbørser, noe som fikk Lars Lagerbäck til å gå i rette med mediene under sin pressekonferanse søndag.

«Totalt ubegripelig» kalte han slakten av Nordtveit etter det han kalte en av Fulham-stopperens beste landskamper defensivt sett.

– Vi var veldig nær å slippe inn bare ett mål og ta med oss ett poeng. Nå må vi bare glemme at det ikke gikk. Vi kommer til å ha en helt annen følelse hjemme på Ullevaal, og da blir det også et helt kampbilde enn det var i Spania, sa Nordtveit.

UEFA-statistikken på Mestalla var ikke snill med Norge: 26-4 i avslutninger (10-2 mellom stengene), 67-33 i ballbesittelse, 9-5 i hjørnespark og 640-160 i fullførte pasninger, alt i favør av Spania. Norges spillere traff medspillere med bare 68 prosent av pasningsforsøkene, mot 90 prosent for Spania.

Fort Ullevaal

Lagerbäck sa i sitt oppgjør med norsk presse søndag at han snakket til spillerne under middagen lørdag for å hindre at de tok til seg det han betegnet som urettmessig kritikk.

– Jeg tror de er relativt tilfreds med prestasjonene og tror ikke kritikken vil påvirke dem negativt, snarere tvert om. Vi er ute etter revansj og møter et lag som ikke er like sterkt som Spania. Vi skal fortsette å bygge Fort Ullevaal, og jeg blir meget overrasket om vi ikke gjør en veldig god kamp tirsdag, sa han.

Norge er fortsatt ubeseiret på Ullevaal under Lagerbäck. 7-2-0 er statistikken der, og de sju siste kampene er vunnet med sammenlagt 12-1.

– Sverige har mistet en del spillere. Det er masse spekulasjoner om hva som ligger bak, men jeg har ikke fått noe bekreftet. Jeg tror ikke Norge i dag er dårligere enn Sverige, og vi går for seier på Ullevaal, sa Lagerbäck.

