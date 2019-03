Lagerbäck stoler på Sverige-Janne

NTB Sport

Bølgene rundt Sveriges tropp ble et sentralt tema på pressemøtet på Ullevaal stadion mandag.

Medierapporter i Sverige forteller om flere misfornøyde spillere, mens Sveriges Fotballforbund og landslagssjef Andersson har tilbakevist alt.

– Jeg tror ikke at det preger dem så mye. Jeg tror på det Janne sier. Jeg kjenner ham jo godt, sa Lagerbäck mandag.

– Men det kan ta litt energi da man må svare på en del spørsmål.

Heldig

Håvard Nordtveit bruker heller ikke krefter på uroen i Sverige.

– Vi tenker ikke så mye på hva som skjer i den svenske troppen. Vi får det med oss, sa han mandag.

Den norske landslagssjefen tror tirsdagens kamp blir jevn.

– Ser man tilbake i tid, skulle man kalle Sverige favoritt. Nå tror jeg ikke det skiller så mye. Jeg kalte Sverige en mindre kopi av oss da vi gikk gjennom Sverige i dag tidlig (mandag), sa Lagerbäck.

– Det finnes flere likheter enn ulikheter mellom Norge og Sverige, tilføyde han.

Utspilt

Norge ble i perioder helt utspilt av Spania i Valencia lørdag. Tapet skulle vært større, men spanjolene misbrukte mange sjanser.

Mot slutten kunne det norske laget ha fått med seg et poeng. Det ville i så fall vært et lite ran.

Norge risikerer å tape sine to første kamper i en kvalifisering for andre gang på rad. Den forrige startet med 0-3 mot Tyskland og 0-1 mot Aserbajdsjan. Det var også starten på slutten for Per-Mathias Høgmos tid som landslagssjef.

Lagerbäck var tidligere svensk landslagstrener i mange år. Etter det hadde han suksess med Island før han sa ja til Norge.

