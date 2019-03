Thingnes Bø kronet sesongen med Kollen-hattrick: – Ubeskrivelig

NTB Sport

25-åringen var i det umulige hjørne både i sporet og på standplass. Med 20 treff var ingen i nærheten av å true verdens klart beste skiskytter. Tyske Arnd Peiffer ble nummer to, 19 sekunder bak, mens landsmann Benedikt Doll ble treer.

Med søndagens seier vant Thingnes Bø fellesstartcupen, som gjorde samlingen hans komplett. I tillegg til å være sammenlagtvinner står han også igjen med krystallkuler i samtlige individuelle disipliner: sprint, jaktstart, fellesstart og normaldistanse.

Franske Martin Fourcade har gjort tilsvarende fire ganger tidligere, mens landsmann Raphaël Poirée klarte det én gang.

– Dette var en av de beste seierne mine, tror jeg. Et meget bra skirenn. Jeg klarer ikke helt sette ord på det. Det har gått over all forventning. Å avslutte med hattrick i Kollen: ubeskrivelig, sa verdenscupvinneren til NRK.

Feilfritt

Thingnes Bø lå i front fram til første skyting, og i likhet med mange andre skjøt han fullt hus. Vetle Sjåstad Christiansen, Erlend Bjøntegaard og Henrik L'Abée-Lund hang også med i teten etter feilfri skyting.

Christiansen og Thingnes Bø fortsatte å skyte ned alle blinkene på neste skyting og dannet en tetgruppe med tyske Peiffer.

På tredje skyting dro Thingnes Bø fram en eventyrlig rask skyteserie på 17,2 sekunder og skaffet seg et forsprang på ni sekunder til Peiffer.

– Det er dobbelt så fort som jeg har skutt før i år, sa han.

Christiansen bommet to ganger og falt ned til Tarjei Bø og L'Abée-Lund snaue 50 sekunder bak.

I sammendraget i fellesstartcupen var Quentin Fillon Maillet og Peiffer de største utfordrerne til Thingnes Bø. Franskmannen hadde like mange poeng som stryningen før den avsluttende konkurransen, men skjøt seg bort og havnet langt bak. Tyskeren lå 37 poeng bak, men klarte ikke å tukte verdens beste skiskytter.

Eventyrlig sesong

Thingnes Bø klinket til med fem rett ned også på siste skyting og var aldri truet inn mot mål.

– På fjerderunden prøvde jeg å tjene meg opp en strafferunde, og skjøt fullt. Det var skikkelig godt. 20 treff, siste rennet og jeg har holdt koken helt ut, oppsummerte han.

Stryningen kan se tilbake på en eventyrlig sesong. Han sikret tidlig sammenlagtseieren i verdenscupen, han vant fire gull i VM, og lørdag ble han historisk da han tok sin 15. verdenscupseier på én sesong. Det har ingen gjort før han.

Søndag kronet han det hele med verdenscupseier nummer 16 for sesongen og beviste med det hvor suveren han har vært denne vinteren.

Han vet ikke hvordan han skal sette seg nye mål etter den ubeskrivelige sesongen.

– Nå har jeg endelig oppnådd de målene her, så nå skal jeg bruke lang tid på å nyte de og tenke på hva jeg har gjort. Så får vi ta nye mål tidlig på høsten.

Christiansen og L'Abée-Lund bommet totalt to ganger hver og ble nummer fem og åtte. Tarjei Bø endte på 10.-plass, og Bjøntegaard på 20.-plass.

