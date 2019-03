Sveriges landslagssjef avfeier Forsberg-rykter

NTB Sport

Forsberg ble tatt av banen etter 68 minutter i Sveriges 2-1-seier over Romania lørdag. Etter oppgjøret skrev Aftonbladet at midtbanestjernen forlot troppen på grunn av misnøye.

Søndag ble det bekreftet at Forsberg er ute av svenskenes tropp, men det ble forklart med at han sliter med en skade. Noen timer senere avfeiet Andersson ryktene som hadde gått det siste døgnet.

– De er feilaktige, for han hadde ikke forlatt troppen. Etter kampen hadde Emil en kjenning fra skaden som gjorde at han hadde en rehabiliteringsperiode på fem måneder. Da bestemte vi oss for å gjøre en undersøkelse (på søndagen). Han var skuffet og bekymret over kjenningen, sa Andersson.

Enighet

Forsberg er blant det svenske landslagets aller største stjerner, og til daglig spiller han for tyske Leipzig. Inneværende sesong har han fått redusert av skader.

– I formiddag ble vi enige med ham og Leipzig at han skulle dra hjem. Det er ikke mer alvorlig enn som så.

– Vi har hatt en kjempebra dialog. At han skulle spille to kamper på tre dager, var ikke aktuelt. Derimot synes jeg det er trist at han kjenner skaden. Jeg håper han kan spille on noen uker, sa Andersson.

Uro

Skaden er ikke den første som har skapt uro rundt Sveriges landslag. Nylig kom det påstander om at Manchester United-spiller Victor Lindelöf ikke ville spille landskampene mot Romania og Norge etter at John Guidetti ikke ble tatt ut.

Det har Andersson avvist. Han begrunner Lindelöfs forfall med «personlige forhold». Midtstopperen skal bli far i april.

Også tidligere har det vært hevdet at forholdet mellom Forsberg og Andersson er anstrengt.

– Åpenbart vil noen spinne på det, men jeg kan ikke spekulere i påstander dere journalister får. Men jeg synes så klart det er kjedelig. Det er klart at det påvirker og tar energi, sa Sverige-sjefen.

Det blir ikke hentet inn en erstatter for Forsberg før oppgjøret mot Norge tirsdag.

– Det er veldig kjedelig å forlate guttene. Jeg har synes det har vært kult å være tilbake på landslaget. Jeg ønsker Janne og gutta masse lykke til på tirsdag, sa Forsberg i en uttalelse til Sveriges fotballforbund.

(©NTB)