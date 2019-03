Norge vant Golden League etter seier mot Frankrike

NTB Sport

Norge åpnet best, men fem grusomme minutter med en rekke personlige feil gjorde at regjerende europa- og verdensmester Frankrike snudde og ledet 12-11 til pause. I annen omgang fulgte lagene hverandre tett, før Norge tok grep og snudde til seier.

Dermed ble det norsk Golden League-triumf i Frankrike.

De norske kvinnene var tydelig fornøyde etter seieren. Særlig er det en ekstra gulrot å slå Frankrike på hjemmebane.

– Det er ekstremt deilig. Vi hadde som mål før kampen å gjøre hallen stille, og det klarte vi i dag, sa Henny Reistad til TV 2 etter kampen.

20-åringen storspilte i annen omgang og fikk ros av kaptein Stine Bredal Oftedal etter seieren.

– Henny utgjorde forskjellen i angrepet og var tøff i satsingen. Hun kommer til å være i «spotlighten» i mange år fremover, sa hun.

Også landslagssjef Thorir Hergeirsson var fornøyd etter oppgjøret.

– Det ble som det pleier mot Frankrike med mye riv og slit. De er mestere i forsvarsspill og i å stykke opp spill, og det fikk vi kjenne på, sa han til NTB.

– God seier

Islendingen likte å se spillerne sine løfte seg etter en rotete periode i første omgang.

– Jeg synes vi drar i land en god to måls seier mot et godt fransk lag, samtidig som mange får spille. Alt er ikke på topp, men vi har startet klatringen mot toppen og vi har brukt uka godt. Flere har fått kjenne på det, og det er viktige opplevelser for mange, selv om det er en treningsturnering, sa han.

I kampen mellom de to håndballstorhetene gikk Thorir Hergeirssons kvinner opp i føringen fra start, og som ventet ble det få mål til å begynne med. Etter ti minutter sto det 3-2 til Norge. Et snaut kvarter senere hadde Frankrike tatt igjen en tre måls ledelse og vendt til 10-8 etter mange norske feil.

Da ledet vertene 12-11. Etter hvilen var Silje Solberg byttet inn i mål for Norge, og 28-åringen måtte plukke ut flere baller fra nettet de første minuttene. Lagene fulgte hverandre med en fransk tomålsledelse, men Norge steppet opp spillet og utlignet til 17-17.

Ett minutt før full tid scoret Reistad sin sjette scoring og sendte Norge i ledelsen 24-22. Så reddet Solberg en fransk avslutning og seieren var sikret.

Reistad viste seg fram og scoret tre av målene på underarmsskudd.

– Det var ikke som forventet, men jeg visste det skulle bli en tøff kamp og vanskelig å score mål. Jeg er glad jeg lyktes i dag, sa hun.

Franske favoritter

Frankrike var favoritt til å vinne turneringen, men gikk på en smell og tapte 22-25 for Danmark lørdag. Dermed måtte de vinne stort mot Norge for å ta seieren.

Golden League er en firenasjonersturnering som spilles tre ganger i løpet av en sesong i vertslandene Danmark, Norge og Frankrike. Norge står igjen som vinner av alle tre etter søndagens nedkjemping av Frankrike.

Norge slo Romania 31-27 og Danmark 31-20 tidligere i turneringen.

