Monsterhopp av Kobayashi sørget for japansk jubel i verdenscupavslutningen

NTB Sport

Kobayashi, som har vært verdens beste skihopper stort sett hele sesongen, satte først ny bakkerekord i Planica i den første omgangen da han landet på 252 meter.

I sesongens aller siste hopp, etter å ha sett andremann fra 1. omgang Domen Prevc strekke seg til 222,5 meter i sitt andrehopp, knallet Kobayashi til igjen. Selv om han var ustø i lufta i tunge forhold, landet han på 230,5 meter. Han var til slutt hele 20,9 poeng foran Prevc.

Seieren gjør at Kobayashi også gikk til topps i skiflygingscupen, samt Planica7, en miniturnering for alle konkurransene i Slovenia. Seieren søndag var hans trettende i verdenscupen denne sesongen, noe bare to har klart før han: Peter Prevc vant 15 i 2015/16 og Gregor Schlierenzauer vant 13 i 2008/09.

I tillegg til dette vant 22-åringen fra Hachimantai verdenscupen sammenlagt overlegent, samt Raw Air og hoppuka. Med andre ord – en eventyrlig sesong for hopperen fra Japan.

Verdensrekorden i skihopping er for øvrig på 253,5 meter. Den ble satt i Vikersund i 2017 av østerrikeren Stefan Kraft.

For de norske hopperne ble det et skuffende hopprenn. Johann André Forfang var best med 416,2 poeng og sjuendeplass. 23-åringen var uheldig med forholdene i den første omgangen, men hoppet likevel 225 meter. Han fikk det ikke til å klaffe i sitt siste hopp, der han slo av en og en halv meter.

– Det er ikke toppnivået mitt, men jeg er ganske fornøyd med dagens renn, sier Johann André Forfang til NRK.

Robert Johansson ble nummer 16 etter å ha landet på 226,5 og 211,5 meter. Halvor Egner Granerud endte på 28.-plass etter hopp på 194,5 og 216 meter.

