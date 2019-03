Lagerbäck tok oppgjør med medienes spillerkritikk

NTB Sport

Særlig trakk han fram Håvard Nordtveit. Han hevdet at kritikken mot ham er «totalt ubegripelig», men han mener flere spillere ble kritisert for strengt i mediene.

– Jeg pleier ikke å se så mye på det dere skriver, men denne gang gjorde jeg det med bakgrunn i noen spørsmål jeg fikk etter kampen. Under middagen tok jeg det opp med spillerne. Det var viktig å fortelle dem hvordan jeg og Perry vurderer kontra hvordan dere gjør det, sa han.

– Om vi vurderte dem på samme måte som dere så ville vi nok ikke vinne en eneste kamp. Hvem jeg tenker på får dere finne ut selv. Litt detektivjobb må dere kunne gjøre, sa landslagssjefen.

Han pleier å ta spørsmål fra start på sine pressekonferanser, men søndag hadde han en del å si først.

Diskusjon

– Jeg vil initiere litt fotballdiskusjon om dere er interessert. Vi har ulike formål og ulike syn. Mitt er å vinne fotballkamper. Jeg har full respekt for det dere gjør, men massekommunikasjon påvirker mennesker, innledet Lagerbäck sin pressekonferanse, der han engasjert snakket i mange minutter.

Han trakk fram UEFAs tall fra Spanias nasjonsligakamper hjemme mot Kroatia (6-0) og England (2-3) i fjor høst, og pekte på at Norge hadde mer ballbesittelse enn noen av de lagene, og fem hjørnespark mot Englands ingen.

England vant selv om Spania hadde 25-5 i avslutninger, 12-0 i hjørnespark og 70 prosent besittelse. Poenget var at selv store nasjoner sliter mot et lag som Spania, men at det er mulig å få et resultat likevel.

Må bygge opp spillerne

– Se på Rune Jarstein, som jeg synes var «outstanding». Han gjorde en stor feil. Håvard Nordtveit gjorde i mine øyne en av sine beste kamper, men han gjorde en stor feil og tapte en en-mot-en-duell, og så vurderes han på helt annen måte. Alle gjør feil, og jeg kan ikke slakte spillere på grunn av en feil. Da må jeg bytte hele laget, sa han.

– Nå har vi to dager til å bygge opp spillerne til kampen mot Sverige. Jeg leste i min tid litt massekommunikasjon på universitetet, og ubevisst er det vanskelig ikke å la seg påvirke. Jeg må passe på at spillerne ikke tar til seg mye negativ kritikk, særlig når den er uberettiget, fortsatte han.

– Jeg tror egentlig de vil klare ikke å la seg påvirke negativt. Vi har sjansen til å revansjere oss mot et lag som ikke er like sterkt som Spania, og vi skal fortsette å bygge Fort Ullevaal. Jeg tror ikke Norge er dårligere enn Sverige, og jeg blir meget overrasket om vi ikke gjør en veldig god kamp tirsdag.

