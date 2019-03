Kroatia snublet i Ungarn

NTB Sport

Det startet lovende for Luka Modric og resten av det kroatiske stjernegalleriet. Etter et snaut kvarter var Ante Rebic helt fri i feltet og scoret på en ball fra Andrej Kramaric.

Scoringen kom litt mot spillets gang. Ungarerne hadde vært pigge i åpningen, og etter 34 minutter kunne hjemmepublikummet i Budapest slippe jubelen løs. Vertene utnyttet passivt forsvarsspill da Ádám Szalai testet skuddfoten fra spiss vinkel. Aston Villa-keeper Lovre Kalinic imponerte ikke i den situasjonen.

Kroatia slet tungt med å omstille seg. Først halvveis ut i annen omgang klarte gjestene å sette inn et vedvarende press, men de store sjansene uteble. I stedet gikk Ungarn opp i 2-1 etter Máté Pátkais karatespark snaut et kvarter før slutt.

Først på overtid var gjestene nær en utligning. Kroatia er rangert som nummer fire på FIFA-rankingen, men søndag nådde de ikke opp mot et ungarsk lag som er rangert på 52.-plass.

Modric spilte hele oppgjøret, men fjorårets vinner av Gullballen klarte ikke å inspirere egne lagkamerater til poeng.

Kroatia åpnet EM-kvalifiseringen med en knepen 2-1-seier hjemme mot Aserbajdsjan. Fire av fem lag i gruppe E står med tre poeng. Slovakia topper foran Wales (spilt én kamp), Ungarn og Kroatia. Wales vant tidligere søndag 1-0 over Slovakia etter en tidlig scoring fra Daniel James.

Smellen i Ungarn er ikke den første kroatene har opplevd siden 2-4-tapet for Frankrike i VM-finalen i fjor sommer. I september røk de hele 0-6 borte mot Spania, og nedrykket fra A-divisjonen i nasjonsligaen ble et faktum da England slo dem 2-1 to måneder senere.

(©NTB)