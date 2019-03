Kapteinen: – Sverige blir en helt annen kamp

NTB Sport

Spanias 2-1-seier lyver om graden av dominans for et hjemmelag som hadde 67 prosent ballbesittelse og vant 640-160 i fullførte pasninger.

– Spania er et fantastisk godt lag. Rune (Jarstein) gjorde en fantastisk kamp, og for å kunne få med oss noe var vi avhengig av det. Det er litt skuffende når vinnermålet kommer sent, men sånn er det, sa lagkaptein Stefan Johansen.

Straffesparket som ga Spania seieren kom etter et svakt tilbakespill fra Håvard Nordtveit og Jarsteins unødvendige utrusning og felling av Álvaro Morata.

– Sånt skjer. Mer skuffende er kanskje det som skjedde i forkant, for vi hadde innkast ganske høyt i banen. Men vi både vinner og taper som et lag. Det var bare synd at det skjedde akkurat da, for hadde vi tettet igjen litt lenger så tror jeg de ville blitt stresset, sa kapteinen.

Sergio Ramos tok straffesparket og skjøt en «panenka» midt i mål slik han pleier.

– Jeg spurte Rune, og han sa han vurderte å bli stående, men så gjorde Ramos et utslag, og han valgte å kaste seg, sa Johansen.

Selv gjorde han ikke en av sine bedre kamper.

– Det ble mye løping, og mye springing etter ballen, sa den norske kapteinen. Han pådro seg ett av fire norske gule kort, etter at Dani Ceballos ga ham en ettersleng etter at det var blåst.

– Jeg hørte ikke dommeren blåse og trodde jeg kunne vinne ballen, men så fikk jeg en kakk etterpå, og han ga oss begge gult kort. Det var litt rart, men fotball er kampsport, så det er greit, sa Johansen.

Nå er det tirsdagens kamp mot Sverige som gjelder. Norge må ha minst ett poeng, og helst tre, for å henge med.

– Det blir noe helt annet å møte Sverige. Vi vet at vi kommer til å ha ballen mer og at vi har en god mulighet mot dem. Sverige er et godt lag, men de ligner mer på oss. Nå skal vi trene godt, og så skal vi vinne kampen, sa Stefan Johansen.

