Jarstein storspilte, så ødela Ramos-straffen kvelden

– Vi tapte, og det er bittert. Jeg føler vi gjør en ok kamp og viser en utrolig vilje. Det viser at det ikke skal bli lett å møte oss i kvalifiseringen, sier Jarstein til NTB.

Sergio Ramos tok en panenka-straffe og avgjorde til 2-1 for Spania. Det var en meget fortjent seier, men Norge kunne ha stjålet med seg et poeng i sluttminuttene.

I forkant av 1-2-scoringen hadde Jarstein kommet ut mot en svak pasning fra Håvard Nordtveit og forårsaket straffe.

– Det er litt hodeløst av meg. Det er en avgjørelse jeg tar i løpet av et tidel. Jeg pleier ikke å gjøre sånne (feil) egentlig. Jeg var et tidels sekund for seint ute. Det er lett å si i ettertid, men jeg burde ha blitt stående.

– Sverige neste?

– Det blir en viktig kamp, og det blir viktig for oss å nullstille. Så skal vi være klare til tirsdagen.

Der spiller telemarkingen sin 60. A-landskamp.

Bortsett fra straffesituasjonen spilte Jarstein strålende, og han får sterke karakterer på spillerbørsene i de mange spanske sportsavisene.

