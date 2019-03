Eckhoff ett sekund fra seieren i verdenscupavslutningen i Holmenkollen

NTB Sport

Fossum-løperen så sliten ut på den siste runden, men hentet krefter fra kjelleren og klarte nesten å hente inn Øberg med en drøy kilometer igjen.

I den siste bakken før oppløpet prøvde Eckhoff en siste gang, men Öberg holdt unna og vant 1,3 sekunder foran Eckhoff.

Det ble dermed annenplass til Eckhoff, mens amerikanske Clare Egan ble nummer tre.

I kjelleren

– Jeg måtte grave langt ned i kjelleren, jeg var litt bekymret i en periode på toppen der. Men så kom det seg og så er det hjemmebanen min da. Det er synd at jeg startet litt sent, for det var egentlig ganske nære. Jeg var så pass sliten at jeg måtte grave godt for annenplass, sier Eckhoff til NRK etter rennet.

På den siste skytingen blåste det uhorvelig mye, som gjorde at Eckhoff ble stående i mange sekunder. Likevel klarte hun seg med bare en bom, men den bommen ble til slutt avgjørende i kampen om seieren.

– Det begynte å blåse veldig mye, jeg måtte bare stå og puste og jobbe. Jeg klarer å jobbe de ned, jeg er fornøyd med en runde.

Om sesongen totalt sett, sier Eckhoff følgende:

– Selvtilliten har kommet nå utover sesongen og jeg er veldig fornøyd med å kunne si at jeg er blant verdens beste i skiskyting.

Dramatikk

Det så ut som om Dorothea Wierer skulle cruise inn til en enkel verdenscupseier sammenlagt etter den første skytingen, der hun skjøt fullt hus, mens andremann i sammendraget Lisa Vittozzi bommet tre, og tredjemann Anastasia Kuzmina bommet to.

Men Wierer, som var en del av tetgruppen inn til andre skyting, bommet hele tre ganger og gikk ut som nummer 22. Heldigvis for Wierer bommet også Vittozzi to, mens Kuzmina bommet en.

På de siste to skytingene bommet Wierer to, men heldigvis for hennes del bommet også konkurrentene. Selv om Wierer ti slutt var nummer tolv i mål, vant hun verdenscupen foran landslagsvenninnen Vittozzi og Kuzmina.

Marte Olsbu Røiseland ble nummer ni på fellesstarten og endte på den sure fjerdeplassen i sammendraget. Ingrid Landmark Tandrevold avsluttet sesongen med en 19.-plass.

