Thingnes Bø slo Fourcades rekord etter ny Kollen-seier: – Superstort

Dermed slo stryningen rekorden til Martin Fourcade (2016/17) og Magdalena Forsberg (2000/01). Han greide bragden til tross for tre bom under røffe vindforhold i Kollen.

– Det er helt utrolig. Jeg hadde 14 i går, får muligheten i dag og blir historisk. Det er superstort med så mange legender som har vært før meg, sa Thingnes Bø til NRK.

– Det føles helt ekstremt. Det har vært en helt vanvittig sesong, som ikke vil noen ende ta. Det er ekstra morsomt i dag, la han til.

Thingnes Bø vant 13,9 sekunder foran storebror Tarjei Bø, som holdt seg til én bom i løpet av rennet. Arnd Peiffer fra Tyskland ble nummer tre.

Spennende

Takket være fredagens sprintseier startet Thingnes Bø jaktstarten 32 sekunder foran italienske Lukas Hofer. Han hadde dermed et strålende utgangspunkt, men med to bomskudd på andre skyting ble det likevel spennende.

Da var luken redusert til 16 sekunder ned til storebror Tarjei. I en historisk god sesong har stående skyting tidvis vært problematisk for Thingnes Bø. Det var særlig tydelig i oppladningen til VM og under mesterskapet i Östersund. Men da han var innom standplass for tredje gang, plaffet han stødig ned samtlige blinker.

Så ble det skikkelig nervepirrende da det hele skulle avgjøres. 25-åringen fikk igjen tøffe forhold, men denne gangen unngikk han negative tanker etter å ha fått en bom på stående. I stedet tok han seg tid til å skyte ned de gjenstående blinkene.

Luktet på trippel norsk

En stund var ikke trippel norsk på pallen helt utenkelig, men Vetle Sjåstad Christiansen bommet én gang på både tredje og fjerde skyting. Det sendte han til slutt ned til 5.-plassen. Geilo-løperen var i mål 51,1 sekunder bak Thingnes Bø.

Deretter la Henrik L'Abée-Lund seg inn på 10.-plassen etter to bom, mens Erlend Bjøntegaard fikk det tøft med fem totalt strafferunder og ble nummer 18. Også Lars Helge Birkeland fikk fem bom og havnet på 42.-plass.

Thingnes Bø kan søndag gjøre sesongen komplett ved å vinne fellesstartcupen. Fra før har han allerede vunnet verdenscupen sammenlagt samt cupene i sprint og jaktstart.

– Lysten etter å vinne er superhøy, lysten etter å utvikle meg er enda høyere, og summen av det har vist seg å være en suksess, sa Thingnes Bø til NRK.

I Östersund ble han nylig den store VM-kongen med fire gull og én sølvmedalje.

