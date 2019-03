Stavanger får søke om sjakk-VM i 2020

NTB Sport

Det bekrefter Stavanger kommune i en pressemelding.

– Stavanger har kompetansen, de har arenaen og de har entusiasmen som må til for å lages tidens beste sjakk-VM. Vi ønsker å lage et sjakk-VM for hele verden, men også et VM som engasjerer hele Norge, sier president Geir Nesheim i Norges Sjakkforbund om valget.

Stavanger har erfaring med å arrangere store sjakkturneringer. Hvert år samles verdenseliten der for å spille Norway Chess. Nå kan de også bli arrangør når Magnus Carlsen etter planen skal forsvare VM-tittelen i 2020.

Carlsen ble verdensmester i klassisk sjakk for fjerde gang i fjor høst. Da slo han amerikanske Fabiano Caruana etter omspill i London.

Det er ventet at det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) allerede før sommeren kommer med en beslutning om hvem som får VM.

Sjakkforbundet har tidligere uttalt at de forventer konkurranse om mesterskapet fra blant annet Østerrike og den amerikanske byen St. Louis. Det er ventet at et sjakk-VM vil koste mellom 40 og 50 millioner kroner å arrangere.

