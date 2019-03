Lagerbäck-uttalelse skaper debatt i Spania

NTB Sport

Norges landslagssjef ble spurt om å sammenligne de to lagene og tenkte seg godt om før han svarte.

– Et godt spørsmål, da må jeg teste minnet mitt. Ja, jeg synes de ligner på hverandre. Spania hadde kanskje flere store profiler i 2008, men fotballen utvikler seg, og i så måte er nok dette laget bedre. Men hver gang jeg har møtt eller sett Spania er det et lag i toppklasse og vanskelig å møte, sa svensken.

Kanskje gjorde ikke tolken jobben sin, for da Luis Enrique møtte pressen noen timer senere ble han spurt hva han synes om at Lagerbäck sier at dagens spanske landslagsspillere er bedre enn EM-vinnerne fra 2008.

– Alle har en mening i fotball, og jeg vil ikke snakke om andres mening. Vi kan ikke sammenligne med fortiden, vi må sammenligne oss med andre landslag i dag, svarte han.

– Men vi vil tape i sammenligningen med laget som vant to EM og VM.

Heter opp

Lagerbäcks uttalelse (slik den ble forstått og gjengitt) førte til oppslag og debatt, og sportsavisen Marca satte umiddelbart opp en nettavstemning der leserne ble invitert til å velge spiller for spiller mellom laget i 2008 og det som møter Norge lørdag.

Etter at landskampen lå ganske langt nede i nyhetsbildet i de spanske sportsavisene tidlig i uka, har interessen vokst seg stor foran kampen. Marca vier de sju første sidene lørdag til oppgjøret, As de 11 første. Super Deporte, som er Valencias sportsavis, bruker de åtte første sidene på kampen.

El Mundo Deportivo fra Barcelona er ikke overraskende et unntak. Avisen har 12 sider med Barcelona-stoff pluss en om klubbens kvinnelag før landskampen får tre sider inne i avisen.

Grundig

As, som ikke imponerte med sine journalistiske arbeidsmetoder under Norges oppkjøringsleir i Oliva, revansjerer seg med grundig arbeid i forkant av kampen. Blant annet har avisen en detaljert analyse av Norges spillestil, og Josimar-skribent Pål Ødegård har vurdert Norges spillere for avisen. Han konkluderer med at det vil være en fiasko om Spania ikke vinner.

Den femte store sportsavisen, Sport, har landslagsstoff langt framme i avisen, men merker det som Barcelona-stoff. De fem første sidene handler om Lionel Messi og Argentinas 1-3-tap mot Venezuela, før Spanias kamp mot Norge vies noen sider.

Venezuela skal over helgen møte Catalonia i en omstridt «landskamp» der tidligere Spania-stopper Gerard Piqué skal spille for hjemmelaget, og der flere av de uttatte Catalonia-spillerne er nektet frigitt av sine klubber fra andre regioner. Det gjør Venezuelas bragdseier over Argentina fredag enda mer interessant for Barcelona-avisene.

