Kjølseth millimeter unna bronse i VM i telemark

NTB Sport

Det ble ingen stor avslutning på den avsluttende VM-øvelsen. For kvinnene var det Kjølseth som kjempet om en topplassering.

Hun falt i prologen, men kom seg likevel videre. I semifinalen mot Amelie Enger-Reymond fra Sveits havnet hun bakpå fra start, men snek seg forbi før en venstresving. Hun klarte derimot ikke å holde seg på beina og falt. Samtidig brakk staven, og hun måtte se motstanderen cruise inn til seier i heatet.

Dermed fikk Kjølseth kun kjøre bronsefinalen, og etter en ekstremt jevn konkurranse måtte hun se Argeline Tan Bouquet fra Frankrike kaste seg først over mållinjen.

Kjølseth beste norske

Dermed ble Kjølseth firer, noen få millimeter bak bronsen. Johanna Holzmann fra Tyskland tok gullet foran favoritten Enger-Reymond, som måtte ta til takke med sølv.

Nest best av de norske var Andrea Fiskaa Haugen, som røk ut i kvartfinalen etter å ha tapt mot gullvinneren.

På herresiden var Sivert Hole eneste nordmann i kvartfinalen, men han trøblet i en knalltett duell mot tyske Benedikt Holzmann. På oppløpet falt onsdagens bronsevinner, og dermed gikk han ikke videre.

Løken fornøyd med sesongen

Trym Nygaard Løken, som tok gull i klassisk onsdag, slo ut skulderen dagen etter og mistet med det resten av VM. Han kan likevel se tilbake på en strålende sesong der han også vant verdenscupen i telemarkkjøring sammenlagt.

– Det har vært en veldig, veldig bra sesong. Hovedmålet var VM-gull her på hjemmebane, og det å kunne ta gullet første dagen, men også å kunne ta verdenscupen sammenlagt, det er det beste som kunne skje. Jeg har vunnet de to største tingene man kan gjøre i telemark. Så er det kjedelig med skaden jeg pådro meg, men et plaster på såret er at jeg drar hjem med gull, sa han til NRK lørdag.

(©NTB)