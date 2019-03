Første distansetap for Johaug - spurtslått av Nilsson

NTB Sport

Nilsson imponerte voldsomt da hun holdt følge med Johaug gjennom hele løpet, og på oppløpet ble svensken for sterk. Johaug klarte å henge med en god stund i spurten, men måtte til slutt gi tapt.

Dermed tapte hun sitt første distanserenn denne sesongen. Det ble med ti strake distanseseirer i comebacksesongen.

– Jeg synes jeg gjorde et veldig bra løp i dag. Jeg er kjempefornøyd med utgangspunktet mitt baki der og at jeg klarte å holde roen i starten. Med det føret som er her og den løypa så er jeg kjempefornøyd. Jeg er med og kjemper helt til «the bitter end». Stina knuste meg ikke sånn i dag som hun gjorde i stafetten i VM, så det var litt artig å se, sa Johaug til NRK etter løpet.

– Hang på som slips

I de raske løypene i Canada dannet Østberg, Johaug, Nilsson og Maja Dahlqvist en liten tetgruppe etter 3–4 kilometer. Stjerneskuddet Frida Karlsson var blant dem som måtte gi slipp på de fire sterkeste.

Johaug satte opp tempoet og sørget for strekk i det lille feltet. Dahlquist falt fra, og trioen Østberg, Johaug og Nilsson gikk sammen i front.

Jenta fra Dalsbygda fortsatte å holde høyt tempo, og i siste bakken prøvde hun igjen å stikke fra, men Nilsson nektet å la 30-åringen gå.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne hele veien, men det er vanskelig og hun hang på som et slips. Hun er i kjempeform og det er utrolig artig å se stegene hun har tatt på distanse. Hun er en hard nøtt å knekke, og det er artig å se at hun er i så godt slag som hun er, sa Johaug om Nilsson, som nektet å gi slipp.

Det lå an til å bli avgjort med en spurt på oppløpet, og der var Nilsson som ventet sterkest. Johaug viste styrke i spurten, men måtte gi tapt for svensken. Østberg måtte gi opp før oppløpet og ble nummer tre. Hun har dermed et godt grep om verdenscupen sammenlagt.

Østberg festet grepet

Samtidig endte Østbergs argeste konkurrent i sammendraget, russiske Natalja Neprjajeva, helt nede på 19.-plass, og mye skal gå galt om ikke 28-åringen tar sammenlagtseieren når verdenscupen avsluttes med 15 kilometer jaktstart søndag.

– Jeg skal holde tunga rett i munnen til jeg står her i morgen og forhåpentligvis fortsatt kan ha på meg den her, sa Østberg og viste fram ledertrøya i verdenscupen.

– Jeg hadde en god dag i dag, og det irriterer meg litt at jeg ikke gjorde det bedre helt på slutten. Veldig fornøyd med 3.-plass og pallen og løpet, men jeg følte at jeg hadde kroppen til å være med helt inn og kjempe på oppløpet, men de to andre var litt sterkere, sa verdenscuplederen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble tredje beste norske på 8.-plass, mens Mari Eide ble nummer 15. Tiril Udnes Weng (21.-plass), Heidi Weng (24), Maiken Caspersen Falla (25) og Kari Øyre Slind (26) gikk også for de norske.

