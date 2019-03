Brasil-nedtur mot Panama

NTB Sport

Da Milan-spiller Lucas Paquetá satte inn 1-0 for de gulkledde etter 32 minutter i Porto, var det lite som tydet på noe annet enn Brasil-seier. Men Panama slo tilbake og utlignet ved Adolfo Machado fire minutter senere.

Brasil klarte ikke å avgjøre, og dermed ble det et skuffende resultat mot det som skulle vært meget overkommelig motstand. Panama kvalifiserte seg riktignok til fotball-VM i 2018, men laget som er rangert som nummer 76 i verden bør være et lett bytte for fotballstormakten Brasil.

De måtte klare seg uten flere stjerner, blant andre skadde Neymar, men stilte likevel et meget sterkt lag. Blant annet Barcelona-duoen Philippe Coutinho og Arthur, Liverpool-spiss Roberto Firmino, Real Madrids Casemiro og Manchester City-keeper Ederson spilte fra start i Portugal.

