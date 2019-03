NTB Sport

Finnene ledet 3-0 til pause, men det var i annen omgang det virkelig raknet for det norske laget. Da havnet hele fem baller bak keeper Erik Johannes Arnebrott, som erstattet Kjetil Haug etter første omgang.

Benjamin Källman var brennhet for Finland. 20-åringen, som for tiden er på utlån i danske Vendsyssel, fullførte sitt hattrick etter en time.

Noah Holm gjorde to kjappe reduseringer for Norge i det 53. og 54. minutt, men før den tid hadde finnene allerede rukket å øke på til 5-0. Innbytter Aron Dønnum gjorde den tredje norske scoringen etter 81 minutter. Han var en av mange debutanter for U21-landslaget fredag.

Birk Risa var norsk kaptein og en av de mest rutinerte i lagoppstillingen. Også Tyrkia-proffen Tobias Heintz spilte fra start i stortapet.

Norge skal også møte Russland under samlingen i Spania. Den kampen spilles mandag.

(©NTB)