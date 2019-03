Thingnes Bø tangerte Fourcade med Kollen-seier: – Jeg har tidenes mulighet

NTB Sport

Den ferske sprintverdensmesteren kunne juble tross den ene bommen på stående skyting. Stryningen kompenserte for strafferunden med å gå styggfort i løypa. Han slo Italia-profilen Lukas Hofer med 31,7 sekunder.

Thingnes Bø måtte vente en stund med å slippe jubelen løs. Tåken lå tett over Holmenkollen ved rennstart, men den lettet flere hakk da de beste løperne var i aksjon. Senere ble forholdene verre igjen, og dermed var det usikkert om rennet kom til å bli fullført.

Reglene sier at samtlige løpere må komme til mål for at løpet skal være tellende.

Rekordjakt

Thingnes Bø var offensiv og skjøt kjapt ned alle fem blinker på liggende skyting. I vinter har den suverene verdenscupvinneren slitt på stående, men i fredagens renn fikk han en opptur og holdt seg til kun ett bomskudd. Missen truet ikke 25-åringens 14. verdenscupseier.

Det er bare Martin Fourcade som tidligere har klart å vinne så mange verdenscuprenn i løpet av en sesong. Franskmannen kom opp i samme antall i 2016/17-sesongen. Thingnes Bø slo Ole Einar Bjørndalens norske rekord på 13 seirer da han tok VM-gullet i sprint i Östersund.

Også på kvinnesiden lyder sesongrekorden på 14 verdenscuptriumfer. Magdalena Forsberg klarte det i 2000/01.

– Det er to store skiskyttere, så det er rett og slett veldig, veldig stort, sa Thingnes Bø til NRK.

I helgen får han to muligheter til å ha rekorden for seg selv. Lørdag er det jaktstart, mens det er fellesstart søndag.

– Nå har jeg tidenes mulighet i morgen. Jeg skal brenne til fra start, så får vi se hvor langt det rekker, sa Thingnes Bø om rekordjakten.

Kanttreff

Tarjei Bø skjøt også feilfritt på første skyting. Derfra gikk han ut i tet, men ikke lenge etterpå tok lillebror Johannes over føringen med 10,5 sekunder. 30-åringen måtte også tåle én bom på stående, og til slutt var han i mål 38,5 sekunder bak vinnertiden. Det holdt til en 5.-plass for storebror Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen var småheldig med flere kanttreff da han innledet sprinten med fullt hus. Heller ikke han klarte å skyte feilfritt på siste skyting og måtte i likhet med Bø-brødrene i strafferunden én gang. I løypa slet Geilo-løperen mot slutten og havnet nesten minuttet bak Thingnes Bø. På resultatlista holdt det til en 12.-plass.

Det ble også én bom på både Henrik L'Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard fredag, mens Lars Helge Birkeland hadde to. Talentene Johannes Dale og Endre Strømsheim gikk da tåken kom tilbake for fullt, og begge hadde fire bom totalt på standplass.

(©NTB)