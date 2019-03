NTB Sport

Det ble tidlig klart hvem som kom til å ta første stikk i semifinaleserien. Allerede etter litt over kvarter ledet Storhamar 3-0 etter scoringer fra Aaron Irving, Troy Josephs og Eirik Salsten. De to første målene kom i overtallsspill.

Storhamar holdt trykket oppe også i midtperioden, der Irving tidlig la på til 4-0. Noen minutter etterpå reduserte Joans Løvlie på ett av få Oilers-skudd i kampen. Laget fra Stavanger klarte kun å løsne totalt 13 skudd på mål. Storhamar hadde til sammenligning 36 skudd i oppgjøret.

Mario Lucia tente et ørlite håp for gjestene da han gjorde 2-4 med et snaut kvarter igjen, men de kom aldri nærmere. På tampen gjorde Christian Larrivée vertenes femte fulltreffer for kvelden.

Storhamar vant både serie og NM-sluttspillet forrige sesong. I år måtte hedmarkingene se seg slått av Vålerenga i eliteserien, men drømmen om å forsvare «bøtta» lever for fullt.

Vålerenga fikk torsdag en skuffende start på semifinaleserien mot Frisk Asker. Da vant de oransjekledde 4-3 etter forlengning i VIFs midlertidige hjemmearena på Furuset.

