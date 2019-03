Spania fridde til fansen med åpen trening

NTB Sport

Billettsalget har gått ganske tregt, og man regner ikke med flere enn 30.000 tilskuere lørdag, langt fra fullt. Spanias sjarmoffensiv kan ha satt fart i salget. Da NTBs utsendte ankom stadion før Spanias pressekonferanse og trening, var det 100 meters kø foran billettlukene.

Landslagssjef Luis Enrique sa på pressekonferansen at han ønsker fulle tribuner når laget spiller, og at han gjerne vil finne kjemien som gjør at laget får støtte fra et fullsatt stadion i hver hjemmekamp.

En halv time senere var det om ikke fulle, så vel besatte tribuner da Sergio Ramos, Sergio Busquets, Marco Asensio, David de Gea og de andre spanske spillerne kom ut til stormende jubel.

De klatret opp på tribunen og poserte på et bilde med lokale prominente personer før de innledet en avslappet treningsøkt, der selv enkle øvelser ble ledsaget av jubelhvin fra tribunene.

Virkelig jubel ble det først under avslutningstreningen, der hver scoring ble møtt av et brøl fra tribunen. Det gikk litt for hett for seg bak mål, og førstehjelpspersonale måtte rykke inn for å hjelpe. Etter en kort pause kunne moroa fortsette.

To av troppens tre Valencia-spillere, Rodrigo Moreno og José Luis Gaya, var spillerrepresentanter på pressekonferansen og svarte på spørsmål etter at Luis Enrique hadde vært i ilden. Etterpå var de og klubbkamerat Dani Parejo blant de mest bejublede under treningen.

Luis Enrique fikk spørsmål om Norge og svarte slik andre lags landslagssjefer pleier å svare om det norske landslaget. Han ville ikke trekke fram enkeltspillere.

– Vi snakker om Norge som et lag, og det er et fysisk sterkt lag. De er iallfall sterkere fysisk enn oss. De spiller direkte og er flinke til å involvere kantene. De har farlige spisser, og vi må minimere deres sterke sier, som de raske overgangene, sa han.

