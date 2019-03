Sagosen om sjokkovergangen: – Det eventyret vil jeg være med på

NTB Sport

Det var Flensborg Avis som fredag var først ut med å melde om intensjonsavtalen håndballstjernen har skrevet med Kiel.

– Jeg skifter fordi jeg har lyst å prøve bundesligaen mens kroppen enda kan holde til det. Samtidig satser Kiel knallhardt for å komme seg opp til toppen igjen, slik det var før, og det eventyret vill jeg være med på, sier Sagosen til NTB.

Han blir Kiel-spiller når den nåværende kontrakten hans med PSG utløper sommeren 2020. Verdensstjernen signerer en treårsavtale med den tyske giganten som i øyeblikket ligger på 2.-plass i den tyske ligaen.

Fire poeng skiller opp til ligaleder Flensburg-Handewitt.

Følger etter kjæresten

Sagosen tror overgangen kan gi ham et nytt sportslig løft.

– Jeg synes dette er det riktige neste steget for meg og har troen på det å kunne spille hjemmekamper foran 10500 mennesker vill gjøre meg til en enda bedre spiller, sier han til NTB.

Flensborg Avis skriver at Flensburg-Handewitt var en av favorittene til å signere Sagosen, men nordmannen valgte til slutt Kiel.

Klubbskiftet har også sammenheng med at kjæresten Hanna Bredal Oftedal skifter beite fra Issy Paris til danske Silkeborg kommende sommer. Avstanden mellom Kiel og Jylland-klubben er høyst overkommelig.

Oftedals overgang til Silkeborg ble bekreftet så sent som forrige fredag.

Lønnsreduksjon?

Allerede mandag denne uken meldte den tyske avisen Kieler Nachrichten at Sagosen var på vei til Kiel. Representanter for den tyske storklubben skulle ha vært på besøk i Paris for å forhandle med nordmannen.

Flensborg Avis melder fredag at Sagosen skal ha akseptert en lønnsreduksjon når han skifter beite neste sommer.

Tradisjonsrike Kiel har vunnet Champions League tre ganger og leder nå sin gruppe i EHF-cupen. Harald Reinkind spiller i øyeblikket for den tyske storklubben.

Tidligere har en rekke andre norske profiler vært der. Frode Hagen, Erlend Mamelund, Steinar Ege og Børge Lund er blant dem.

– I mitt hodet er Kiel håndballen mekka med lange tradisjoner og enorm interesse for hver kamp. Jeg tror Sagosen kan være den som løfter laget opp igjen, sier Hagen til NTB.

Kiel har et tilskuersnitt på i overkant av 10.000 på sine hjemmekamper og vant Bundesligaen senest i 2015. Klubben er den mestvinnende tyske klubben med 20 ligatitler på samvittigheten.

