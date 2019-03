Pappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben

NTB Sport

Det fremkom da alpinsjefen inntok vitneboksen i Oslo tingrett i rettssaken mellom skiforbundet og Kristoffersen fredag.

Det var skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan som brakte opplysningen på bane.

– Ja, i den siste perioden har det vært konfliktfylt, så han har vel skrevet det i en mail, hvis jeg ikke husker helt feil, sa Ryste på direkte spørsmål om Lars Kristoffersen hadde bedt ham si opp jobben.

Tidligere i alpinsjefens forklaring fremkom det samtidig at pappa Kristoffersen ved to anledninger skal ha blitt anmodet om å holde avstand til alpinlandslaget.

– Det gjaldt jo nå i høst, der vi hadde en konflikt mellom Lars og en trener, og der treneren valgte å dra hjem. Fra skiforbundet sendte vi, du kan kalle det en advarsel, en beskjed om å holde avstand til personell, sa Ryste.

Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud henviste også til at noe lignende skal ha skjedd også i 2016.

Hirscher-parallell

Stemsrud ba også Ryste svare direkte på om opplegget skiforbundet tilbyr er godt nok til at Henrik Kristoffersen kan få realisert sin målsetting om å bli best i verden.

– Ja, det vil jeg si, svarte Ryste.

Advokat Bjørgan fulgte videre opp med å hevde at Kristoffersens østerrikske rival Marcel Hirscher er «den eneste som har vært den beste de siste åtte årene». Ryste ble anmodet om å forklare hvorfor det er slik.

– Det er vel en oppfatning av at tilrettelegging på hans opplegg og den type ting er hovedgrunnen til at han er best i verden. Det er vel ingen som sitter på fasiten for hvorfor det er sånn, og det er summen av mange ting som gjør at han er best i verden også, svarte Ryste.

Han viste samtidig til at Kristoffersens resultater de siste sesongene er en indikasjon på at skiforbundets folk «gjør en ganske bra jobb».

Det siste grep også skiforbundets advokat Bjørgan fatt i. Han henledet oppmerksomheten mot at både fjorårets OL i Pyeongchang og vinterens VM i Åre endte med solid medaljefangst for alpinistene. Henrik Kristoffersen ble nylig verdensmester i storslalåm.

– Er VM-gull et uttrykk for å være best i verden? Spurte Bjørgan

– Absolutt, svarte Ryste.

Mindre apparat enn Hirscher

Kristoffersen-advokat Stemsrud fikk samtidig Ryste med på at det er forskjell på størrelsen i apparatene Kristoffersen og Hirscher har til rådighet.

– I en direkte sammenligning mot Hirscher, er det forskjell på Henriks tilbud og det Hirscher har. Samtidig har det alltid vært forskjell på tilbudet og mulighetene i Østerrike og Norge, sa Ryste.

– Tilrettelegging for en utøver som er det på det nivået og med det potensielt Henrik har, krever helt sikkert noe ekstra. Det er ingen tvil om den innsatsen Lars og familien har lagt ned rundt Henrik, men støtteapparatet vårt legger til rette for hovedaktiviteten. Du bygger ikke hus uten grunnmur. Og så er det sikkert en diskusjon rundt disse ekstratingene, sa alpinsjefen også.

Han pekte samtidig at det å rette mer av de ressursene skiforbundet har tilgjengelig mot Kristoffersen, nødvendigvis vil gå utover noen andre.

– Hvis du skal øke til noen, tar du vekk fra noen andre. Det tilhører en litt større diskusjon, sa Ryste.

Skipresident Erik Røste skal også vitne i tingretten fredag.

