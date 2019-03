Nora Mørk gjorde comeback på håndballbanen

NTB Sport

Comebacket kom i en treningskamp for det norske rekruttlandslaget, som slo eliteserieklubben Fredrikstad 27-24. Mørk spilte med en svartfarget støtte rundt kneet.

– Ingen er mer glad for å være utpå der i dag enn meg. Jeg har bare lyst til å spille håndball hele tiden, sa Mørk til NRK etter det som var hennes første kamp på 410 dager.

27-åringen satt på benken i siste halvdel av både første og annen omgang, men rakk likevel å score fem mål.

Mørk røk korsbåndet i en mesterligakamp for den ungarske storklubben Györ 5. februar i fjor. Hun hadde et mål om å rekke EM i desember, men en vridning i kneet i september tvang fram nok en operasjon.

Utover våren skal Györ kjempe om å vinne mesterligaen for tredje sesong på rad. Nylig ble det kjent at Mørk fra sommeren av skal spille for rumenske CSM Bucuresti.

