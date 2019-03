Lagerbäck vekket Johansen og co. med Tyskland-minner

NTB Sport

– Det blir en tøff test for oss. Vi vet hva Spania har gjort de siste årene. Vi går for å få et resultat og har tro på at vi kan klare det, sa Johansen på pressekonferansen på Mestalla fredag.

Norge tapte med stygge 0-6 borte for Tyskland i VM-kvalifiseringen. Glimt fra den kampen ble brukt i en kort sekvens på et spillermøte torsdag. Dette for å vise hvordan man ikke skal forsvare seg mot topplagene.

– Jeg føler vi har kommet mye lenger som lag nå. Lars (Lagerbäck) og trenerteamet har fått inn sin filosofi mer og mer i laget. Det ble stygt der nede (Tyskland), men vi er langt bedre stilt nå. Men Spania er store, store favoritter, sa Johansen.

Vardøværingen forsvant fra Fulham underveis i sesongen.

– Jeg hadde håpet på en mer positiv sesong i Premier League. Vi klarte å rykke opp, men jeg var litt inn og ut av laget. Jobben min er å spille fotball. Jeg ønsket å komme til et lag med mer spilletid. Det fikk jeg i West Bromwich, sa Johansen fredag.

– Rent logisk bør han (Stefan) være mye bedre nå enn i fjor høst. Tar vi ham ut (i startoppstillingen), tror jeg han i hvert fall kan spille 80 minutter, sa landslagssjef Lars Lagerbäck.

Norge møter Sverige på Ullevaal stadion tirsdag. Den kampen inngår også i EM-kvalifiseringen. I juni er det to kamper Romania (h) og Færøyene (b) for Norge.

Johansen fikk også et spørsmål fra spanske medier om Martin Ødegaard og om han er klar for å returnere til Real Madrid.

Landslagskapteinen parerte det slik:

– Jeg kan bare si at jeg har sett ham nå på landslaget etter en god sesong i klubb. Han er fortsatt ung og et utrolig talent. Norsk fotball kommer til å få mye glede av ham i årene som kommer.

