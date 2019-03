Jarstein er på full fart forbi Riise

NTB Sport

Riise topper lista over spilte landskamper med 110. Jarstein har i øyeblikket 58, men med 52 landskamper på benken har han allerede vært på dommerkortet 110 ganger.

I sin lange karriere var Riise bare fire ganger i landslagstroppen uten å spille, alle som 19-åring i 2000, og tre av dem i EM-sluttspillet det året. Ettersom Jarstein tre ganger under Åge Hareide havnet på tribunen som overtallig i troppen (da man bare fikk ha sju på benken), tangerer og slår han under denne samlingen Riises 114 ganger i troppen.

– Jeg hadde vel min første samling for 14 år siden, omtrent, og det har blitt mange kamper på benken. Det er litt sånn det er, vi har en keeper som står i mål og to som sitter på benken, sier Jarstein til NTB.

Fire sjefer

Han debuterte under Åge Hareide mot Argentina i 2007, to år etter at han var i troppen og satt på benken første gang. Slik har hans kamper fordelt seg:

* Åge Hareide: 5 kamper, 12 på benken, 3 på tribunen

* Egil «Drillo» Olsen: 28 kamper, 16 på benken

* Per-Mathias Høgmo: 11 kamper, 19 på benken

* Lars Lagerbäck: 14 kamper, 5 på benken

På listen over antall kamper vil Jarstein tirsdag ganske sikkert slutte seg til Rune Bratseth på delt 25.-plass med 60 kamper. Han ligger an til å klatre raskt oppover, men det er langt fram til rekorden, selv om 34-åringen kan nå helt opp om han gjør alvor av ambisjonen om å spille til han runder 40.

Gir håp

Dagens 2.-keeper Sten Grytebust har fire landskamper og har sittet på benken 28 ganger. Per Kristian Bråtveit får sin første «ubenyttet reserve» lørdag.

– Vi har hele veien hatt keeperteam som jobber sammen og støtter hverandre, og det er veldig viktig, sier Jarstein.

Han står nok i veien både for de andre norske keeperne og for motstandernes målscorere en stund til, men hans opplevelser viser at tålmodighet kan lønne seg.

(©NTB)