Berntsen takket nei til IFK Göteborg

– Det var en ekstremt vanskelig avgjørelse, sier han.

Det er svenske Expressen som fredag kommer med nyheten om at Sarpsborg 08s sportssjef lenge har vært på radaren til IFK Göteborg.

Etter at Mats Gren fikk sparken på tampen av fjoråret, har klubben søkt etter ny sportssjef, og en av de mest interessante kandidatene til jobben var nettopp Berntsen.

Etter lang betenkningstid takket likevel nordmannen nei.

– IFK Göteborg er en stor og tradisjonsrik klubb, en av de største i Skandinavia. Vi har hatt en dialog i en måneds tid, noe jeg har vært åpen med Sarpsborg med. Men jeg takket nei nylig. Det var vanskelig, men timingen passet ikke, sier Berntsen til Expressen.

Han har gjort en kjempejobb i Sarpsborg og solgt spillere for nærmere 100 millioner kroner de siste årene. Salgene av Sigurd Rosted, Krépin Diatta, Anders Trondsen og Tobias Heintz er bare noen av salgene Berntsen har stått bak.

På spørsmål om hvorfor det var vanskelig, svarer Berntsen følgende:

– Jeg har hatt seks og et halvt år i Sarpsborg og det hadde kanskje vært på tide å forlate klubben. Å få tilbud fra en klubb som IFK kommer kanskje bare en gang i karrieren. Likevel trives jeg ekstremt bra med det vi har bygget opp her. Vi har hatt framgang i Europa League og jeg kjenner at det er mye å utvikle her. Jeg er ikke ferdig med det prosjektet vi har begynt på her.

