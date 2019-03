Babyboom for fotballfetterne, Spania neste

NTB Sport

Under den spanske solen forbereder Norge seg til det som kan bli en stri lørdagskveld på Mestalla-stadion.

Men for to østfoldinger leker livet uansett resultat. På smarttelefonene kan Elyounoussi-fetterne se smårollingene.

Tarik fikk sin Selma 16. januar.

– At man kjenner at alt er bra, men det må passe på alle vis, ikke minst fordi jeg har blitt pappa for første gang. Det er fantastisk, sier Elyounoussi til NTB på spørsmål om det kan bli et nytt eventyr utenfor Skandinavia.

Han spiller for tiden i AIK.

Fetteren «Moi» er noen år yngre, og datteren hans er enda ferskere vare. Hun kom til verden 15. februar.

– Hun heter Amina, og disse to jentene møttes faktisk for første gang for et par dager siden i Østfold, sier en stolt Elyounoussi til NTB.

Tøft

Han får en stri vår med å bidra til at Southampton beholder plassen i Premier League. Klubben ligger bare to plasser over nedrykk når det gjenstår åtte kamper.

Lørdag venter Spania.

– Vi må vise at vi ikke har noen respekt og står og ser på Sergio Ramos og de andre, sier Tarik.

– Vi kan slå Spania dersom vi opptrer som et lag, og så må vi ha litt flaks. Vi må ta vare på kontringssjansene når vi får dem, sier Mohamed.

Norge spiller hjemme mot Sverige tirsdag. Den kampen ser endelig ut til å trigge publikum og gi et utsolgt (vel 26.000 tilskuere) Ullevaal stadion.

