Ødegaard: – Utrolig gøy om jeg får noen minutter

NTB Sport

– Selvfølgelig har jeg lyst til å bidra, det har alle som er her. Det er en kul kamp, så å få noen minutter ville vært utrolig gøy, sier han til NTB.

Han har spilt fra start bare to ganger under Lars Lagerbäck, begge i treningslandskamper. I fjor høst var han ubenyttet reserve eller avgitt til U21-landslaget i de fire første nasjonsligakampene, men fikk innhopp i de to siste og gjorde sine saker bra.

Han spilte en drøy halvtime i Slovenia og en omgang på Kypros, da gruppeseieren ble sikret. Han spilte 14 landskamper som tenåring, den første da han var 15 år og 253 dager gammel, Norges yngste landslagsspiller noensinne. Hans neste kamp blir den første etter at han i desember fylte 20.

– Jeg er klar hvis jeg får muligheten, men det er veldig mange andre som også er klare, sier han om egne sjanser til spilletid mot Spania.

Ødegaard har vist sterk form for klubblaget Vitesse og har også sett god ut på trening, det lille norsk presse har fått se av øktene i Oliva Nova. Det meste har vært stengt.

– Vi har hatt veldig gode forberedelser. Da vi kom var det som alltid mange slitne bein, og første dag er alltid rolig. Vi har jobbet godt siden, en dag med det defensive og en med det offensive, og så begge deler i tillegg til dødball på den siste treningen før vi reiser til Valencia. Jeg synes vi er veldig godt forberedt, sier han.

Inngangen til kampen mot Spania har ikke vært som en vanlig landskamp. Lagerbäck har vært strengere enn vanlig på at retningslinjene skal følges.

– Det blir litt spesielt når vi møter et så godt lag. Da terper vi enda mer på tingene som er viktige og kan bli avgjørende. Mot et lag som Spania må vi ta litt mer hensyn enn vi gjør mot andre, sier Ødegaard.

(©NTB)