Pogba: – Å trene under Zidane er en drøm

NTB Sport

– Madrid er en drøm, og Zidane (trener Zinedine) er der, sier Pogba i et intervju med sportsavisen AS.

Spanias mest leste avis, Marca, har også sitater fra Pogba fra en seanse med det franske landslaget i Paris. – Å trene under Zidane er en drøm, sier han der.

-Jeg er glad over å være i Manchester nå. Vi har en ny trener og en ny spillestil, men man vet ikke hva fremtiden kan bringe.

Pogba har fått et skikkelig løft etter at Ole Gunnar Solskjær overtok for José Mourinho.

Pogbas kontrakt med United løper til sommeren 2021. Marca spekulerer i en overgangssum på vel 1 milliard kroner om franskmannen skulle ville flytte til Madrid.

(©NTB)