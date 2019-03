Lindvik tilbake etter fall, fem nordmenn videre etter kvalifiseringen i Planica

NTB Sport

Bortsett fra Marius Lindviks fall i hans første møte med mammutbakken var det lite dramatikk under torsdagens trening og kvalifisering. Det var flott vær med greie flygeforhold for hopperne. Det som manglet var kanskje litt mer trekk imot aller nederst i bakken.

Da 20-åringen gikk inn for landing i første treningsomgang gikk han ut i spagaten og måtte over ende. Hastigheten i landingsøyeblikket er nesten 120 km/t, slik at uansett hvordan man lander så vil det gjøre vondt.

Han valgte å stå over den andre treningsomgangen.

– Ifølge pressetalsmann for hopperne, Steinar Bjerkmann, fikk han seg en liten trykk i ryggen og pådro seg noen skrubbsår i ansiktet samt en hoven leppe, men var ellers ved godt mot.

I kvalifiseringen landet han støtt på 219,5 meter og klarte å kvalifisere seg. Best var verdenscuplederen Ryoyu Kobayashi. Japaneren hoppet 248 meter fra avsats 1. Med 247,8 poeng var han 2,8 poeng foran Markus Eisenbichler. Tyskeren hadde også 248 meter, men med én avsats høyere fart.

Hjemmehåpet Timi Zajc var tredje best. Han hadde 239 meter og med 1 x 19,5 og 2 x 20 i stil ble det 236,0 poeng.

De andre norske hopperne var bra med på notene de to treningshoppene med unntak av Robert Johanssons annet svev på bare 172 meter.

I kvalifiseringen hadde han «bare» 198,5 meter. Det holdt til å kvalifisere seg, men heller ikke mer.

Johann André Forfang fikk opp 214,5 og ble med det beste norske på 11.-plass. I treningen hadde han småpene 213,5 og 215 meter med presset fart.

Anders Fannemel fikk derimot problemer med å ta seg videre blant de 40 beste. Hans hopp på 208 meter var 1,6 poeng unna kvalifiseringsgrensen.

Robin Pedersen kvalifiserte seg med 223,5 meter. Hopperen fra Stålkameratene hadde 232,5 og 223,5 meter i sine to treningshopp.

Halvor Egner Granerud sliter fortsatt litt med å få taket på skiflyging. Under treningen hadde han 200,5 og 194,5. Han kvalifiserte derimot greit med 211,5 meter.

(©NTB)