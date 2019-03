Lasertag og leserhjelp for Luis Enrique, håp for Norge?

NTB Sport

– De har mange nye spillere i troppen, åtte nye siden forrige gang. Selvsagt håper vi at de skal prøve masse nytt som de aldri har prøvd før. Det ville passet veldig fint for oss, og kanskje åpner det seg litt andre rom enn normalt mot et så kompakt lag som Spania, sier Håvard Nordtveit til NTB.

Luis Enrique har siden han fikk jobben i fjor sommer kalt inn 41 spillere fra 20 klubber til samling. Han brukte 32 av dem i sine seks første kamper, og nå ligger det an til flere nye fjes. Sportsavisen Marca er så usikker på laguttaket at den onsdag inviterte sine lesere til å hjelpe landslagssjefen å sette sammen et lag via en nettavstemning.

Spania var på sitt beste strålende i fjor høst, men viste seg også sårbar bakover og slapp inn åtte mål på seks kamper, deriblant tre hver i nasjonsligatapene mot England og Kroatia som kostet laget gruppeseieren.

Ideelt øyeblikk

– Jeg tror dette er det beste øyeblikket vi kunne møte Spania, for intet har falt på plass ennå. Ingen er sikker på plassen, og flere av de beste er borte, sier Bjørn Maars Johnsen til NTB.

Luis Enrique overrasket mange da han vraket spillere som Isco, Koke, Thiago Alcántara og Nacho, blant flere andre etablerte landslagsspillere. Saúl Ñíguez skulle heller ikke vært med, men ble hentet inn etter at Fabián Ruiz meldte sykdomsforfall.

Spania lader opp i Madrid, og onsdag tok landslagssjefen spillerne med på lasertag i Las Rozas for å fremme lagbygging. Lørdag får vi se om de har vokst på å plaffe hverandre ned med laserpistoler.

– Dette kan bli en thriller. Jeg tror mange i Norge er på vår side og håper vi klarer å ta denne skalpen, sier Nordtveit, som er klar over oppgavens størrelse.

Prøver, feiler?

– Vi må se oss i speilet og si klart at vi er en underdog. Vi må ikke gjøre samme feil som vi gjorde borte mot Tyskland, da vi slapp inn så mange mål og så helt «lost» ut. Jeg tror vi alle vet at dette blir hardt. Ikke mange har tro på at vi skal klare noe som helst, men vi skal springe mer og kjempe mer enn Spania, så har vi iallfall en mulighet til å oppnå noe, sier Nordtveit.

Akkurat Tyskland-kampen kan gi et hint om norsk håp. Da var Lars Lagerbäcks lag i en prøve-og-feile-periode. Nå er Spania det samme, og kanskje vil det feiles mot Norge?

– Jeg tror det er vår sjanse til å skape en overraskelse, sier Maars.

– Uansett hvem vi møter, går vi inn og tror vi skal få noe med oss. Vi har kjempefine treningsforhold og planene klare. Nå gjelder det bare å få det ut i praksis, så blir det kanonbra, sier lagkaptein Stefan Johansen.

(©NTB)