Kristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass

I rettssal 250 fortsatte sponsorstriden mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund på tredje dagen torsdag. Og det ble temperatur i salen da alpinstjernens far og manager, Lars Kristoffersen, inntok vitneboksen.

Da kom det tydelig fram at Kristoffersen-familien ikke var fornøyd med skiforbundets tilbud til sønnen, spesielt ikke på spørsmålet om fysioterapi

– Det er snakk om å bli best i verden. Selv et 3. divisjonslag i fotball har bedre tilgang til medisinsk personell enn det teknikklaget i verdenscupen for herrer har. Det er ikke en standard som er akseptabel, sa Lars Kristoffersen.

– Er det urimelig å stille krav om en fysioterapeut til stede på en trening i bakken på verdenscupnivå? Når det er snakk om å bli best i verden? Tordnet pappa Kristoffersen videre.

Minimumskrav

Onsdag la sønnen, Henrik Kristoffersen, fram en liste over 16 dager han hadde notert det ikke var fysioterapeut til stede for ham. Faren ble tydelig irritert da skiforbudets advokat Per Andreas Bjørgan stilte spørsmål om det var hans karakteristikk av «ikke til stede».

– Det er altfor mange ganger at det ikke har vært til stede. Dette er et tema som har vært oppe i mange år, og det er et minimumskrav at det er det til stede, sa han.

– Er det ditt minimumskrav?

– Nei, det er et minimumskrav på det nivået vi snakker om.

Positive signaler

Lars Kristoffersen forklarte seg også om at skiforbundet i 2016 skal ha vært positive til at sønnen kunne inngå en sponsoravtale med Red Bull.

Han fortalte om hvordan han i mars 2016 avtalte et møte med Red Bull i Innsbruck for å forhandle fram en avtale etter det han mener var positive signaler fra forbundet.

– Elling Breivik (daværende leder i alpinkomiteen) ringte og sa at «dette løser seg», forklarte Kristoffersen i retten og la til at Elling var opptatt av «å overbringe den gode nyheten» selv under NM i Oppdal under NM i starten av april.

Norges Skiforbund er sterkt uenige i at det ble gitt en form for forhåndstilsagn om at en avtale kunne inngås.

Indrefileten

Henrik Kristoffersen har siden 2016 ønsket å kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen, men skiforbundet har sagt nei fordi de allerede hadde solgt reklameplassen til Telenor.

Torsdag sa sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, at de ikke var motvillige til å finne en løsning på spørsmålet i 2016. Fra vitneboksen sa han samtidig at de i en avtaleperiode er opptatt av at deler av rettighetene de har kjøpt ikke skal trekkes ut.

– Da var vi tydelig på at om Kristoffersen og Norges Skiforbund ønsket det, måtte avtalen reforhandles, sa Svendsen, som også fortalte hvor viktig hjelmsponsoren er i alpint.

– Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass.

– En god avtale

Avslutningsvis på rettsdagen forklarte Trond Olsen, tidligere leder av alpinkomiteen, seg på telefon. Olsen ble ansatt i 2016 og gikk av i starten av 2017.

Han gikk grundig gjennom prosessen i tiden etter at han tok over som leder for alpinkomiteen og konkluderte med:

– For meg har det aldri vært tvil om at det var en svært god økonomisk avtale, sa Olsen.

– Det var god langsiktighet, og det var forutsigbarhet. Det var aldri snakk om å gi fra seg rettigheten til hjelmen, det var en lisensiering til rettighetene gjennom den avtalen som Henrik hadde forhandlet seg fram til med Red Bull, og som ville gi skiforbundet fortsatt rettighetene.

Også generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, forklarte seg i retten torsdag. Hun gikk gjennom hvordan skiforbundet bruker midler på klubbene og breddeidretten.

