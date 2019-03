Celina scoret, overtidsmål reddet Hareides rekke uten tap

NTB Sport

På overtid satte Danmark inn 2-2-målet som sørget for at det heller ikke torsdag ble nederlag.

Bersant Celina, som er født og oppvokst i Drammen, dro sendte Kosovo opp i 2-1-ledelse 25 minutter før full tid torsdag. Det så lenge ut til å avgjøre kampen, men på overtid kranglet Pierre-Emil Højbjerg inn utligningen for danskene.

Scoringen betyr samtidig at Danmark nå står med 25 strake kamper uten tap i ordinær spilletid. Laget ble slått ut av VM i åttedelsfinalen mot Kroatia, men det var etter straffesparkkonkurranse.

Oppgjøret torsdag ble nok likevel ikke den opplevelsen Åge Hareide og hans lag hadde håpet på før tirsdagens viktige EM-kvalifiseringskamp mot Sveits i Basel. Danskene er rangert som verdens 10. beste lag, mens torsdagens motstander er nummer 130 på FIFA-rankingen.

Hareide startet med Tottenham-stjernen Christian Eriksen på benken, men brukte ellers et sterkt lag mot Kosovo. Nevnte Eriksen utlignet for gjestene på straffespark etter en drøy time. Da hadde midtbanespilleren vært på banen i bare noen få minutter.

Amir Rrahmani var mannen som sendte Kosovo i ledelsen tidligere i kampen. Han scoret like før pause, et mål som kanskje burde vært annullert for offside.

Målscorer Bersant Celina har takket nei til spill på det norske landslaget. Han valgte Kosovo. 22-åringen har bakgrunn fra Manchester City-akadamiet og gjør det for tiden svært bra for Swansea i den engelske mesterskapsserien.

Forrige helg scoret han et nydelig mål da klubben knepent ble slått ut av nettopp City i FA-cupens kvartfinale.

